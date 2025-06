Câmara alcança 94% em Transparência e presidente convida vilhenenses para sessão ordinária na segunda-feira à noite

A Câmara de Vilhena atingiu um índice de 94% em Transparência, demonstrando compromisso com a transparência e a prestação de contas à população.

É o que anunciou o presidente da Casa de Leis, Celso Machado (PL), durante seu pronunciamento na tribuna da Casa de Leis na sessão ordinária desta terça-feira, 10.

Para alcançar esses objetivo, Celso destacou a importância da união entre vereadores e servidores para fortalecer a gestão e melhorar continuamente os serviços oferecidos à comunidade.

“Dizer à população que a Câmara de Vilhena tem 94% de transparência no Tribunal de Contas. Nós, quando falamos, são os vereadores com ajuda dos servidores. E a nossa meta é 99%. Tem o Portal da Transparência e quem quiser saber sobre vale, diárias, tudo está lá. É só olhar”, destacou.

Para Celso, o objetivo da conquista é reforçar o esforço da instituição em promover uma administração pública mais aberta, acessível e responsável. “É o Tribunal de Contas que concedeu essa aprovação de 94%. É isso que queremos: transparência e trabalho”, comentou.

O parlamentar também convidou à população vilhenense para participar da primeira sessão ordinária em horário noturno, que ocorrerá na próxima segunda-feira, 16 de junho. “Conto com a presença da população

Temos uma Câmara bonita que é do povo, já que nós somos passageiros. Participem das sessões, cobrem dos seus vereadores e ajudem com projetos também porque aqui é a Casa de Leis, mas também é a Casa do Povo”, disse.