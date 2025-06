Cristiane Lopes prestigia Expobim e destaca investimentos no agro, saúde e educação no município de Cujubim

A deputada federal Cristiane Lopes marcou presença no último final de semana na Expobim 2025, uma das festas mais tradicionais e aguardadas do município de Cujubim, organizada com grande sucesso pela Associação AGROPEC.

O evento reuniu milhares de pessoas em uma celebração que fortalece as tradições, a cultura e o potencial econômico da região.

Com uma programação diversificada, a Expobim contou com atrações como montaria em touros, que trouxe competidores de destaque regional e nacional, além de shows e atividades voltadas à valorização do setor agropecuário.

Durante o evento, Cristiane Lopes foi calorosamente recebida pela população e autoridades locais.

“Tive a alegria de prestigiar esse evento, que reuniu nossa comunidade em momentos de lazer, cultura e valorização do setor agropecuário.

Quero parabenizar toda a organização pela belíssima estrutura e por manter viva essa tradição que tanto representa o nosso povo”, destacou a deputada.

Em seu discurso, Cristiane reafirmou seu orgulho em representar Rondônia na Câmara dos Deputados e enfatizou sua defesa permanente da agropecuária no Congresso Nacional. Integrante da Comissão do Agro e da Frente Parlamentar da Agropecuária, a parlamentar já destinou mais de 48 milhões para o setor agro no estado.

“Sei das lutas e desafios enfrentados pelos nossos produtores, e é por isso que sigo sendo uma deputada atuante, legislando em favor do nosso povo”, afirmou.

O prefeito de Cujubim, João Becker, agradeceu a deputada pelo olhar sensível com que tem atendido às demandas do município, especialmente nas áreas de saúde e educação.

“É muito bom contar com um apoio de peso da bancada federal, em especial da deputada Cristiane Lopes. É uma honra tê-la conosco neste dia de festa”, declarou o gestor.

Já o deputado estadual Pedro Fernandes ressaltou a importância da Expobim não apenas como uma celebração cultural, mas como um verdadeiro motor para a economia local.

“A Expobim é uma grande festa que fortalece nossas tradições e também impulsiona o comércio, gera empregos e movimenta a economia. A presença da deputada Cristiane Lopes só engrandece esse momento”, afirmou.

Cristiane fez questão de agradecer o apoio do governador Marcos Rocha, do secretário da SEJUCEL, Paulo Igor, dos parlamentares estaduais, da diretoria da AGROPEC e, principalmente, da população de Cujubim, que compareceu em peso e fez da Expobim 2025 um sucesso.

“Foi uma honra fazer parte deste momento histórico. Seguiremos firmes, trabalhando por mais investimentos e políticas públicas que beneficiem a nossa gente. Cujubim pode contar comigo”, concluiu a deputada.