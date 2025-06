De virada, Starfit conquista a Copa Cidade de Futsal em jogo eletrizante em Vilhena

Na noite desta segunda-feira, 9, o Ginásio Geraldão foi palco de uma final memorável pela Copa Cidade de Futsal Masculino 2025, em Vilhena.

Em uma partida de altíssima intensidade e apontada por quem acompanhou como uma das mais disputadas do torneio, a equipe do Starfit protagonizou uma virada espetacular sobre o Milão GB Móveis e se sagrou campeã.

Os primeiros minutos do confronto foram marcados por um ritmo acelerado e diversas chances de gol, com os goleiros de ambos os times se destacando e impedindo que o placar fosse aberto. No entanto, foi o Milão GB Móveis quem conseguiu superar a defesa do Starfit. Jair inaugurou o marcador e Barboza ampliou a vantagem ainda no primeiro tempo, levando a equipe para o intervalo com um confortável 2 a 0 no placar. O Starfit, apesar de criar boas oportunidades, parou nas intervenções do goleiro adversário.

A etapa final reservou uma reviravolta emocionante. Com uma pontaria mais afiada, o Starfit balançou as redes do Milão em três ocasiões. O camisa 22, Luiz Felipe, marcou o primeiro gol da reação. Em seguida, Erlison empatou o jogo, e David Leite, com um gol decisivo, garantiu a virada. Com o placar final de 3 a 2, o Starfit celebrou o título e recebeu a premiação de R$ 10 mil. O vice-campeão, Milão GB Móveis, foi agraciado com R$ 5 mil.