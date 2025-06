É HOJE: FIMCA Vilhena dá início ao I Congresso de Medicina do Cone Sul

A FIMCA Vilhena realiza, a partir desta terça-feira, 10 de junho, o I Congresso de Medicina do Cone Sul Rondoniense, evento que promete movimentar a comunidade acadêmica e profissional da saúde com três dias de programação voltada à qualificação técnica, científica e humana dos participantes.

A abertura oficial acontece no auditório do Hospital Cooperar, espaço que também será palco das palestras com profissionais de destaque da medicina regional e nacional. Os minicursos e atividades práticas ocorrerão nas instalações da FIMCA, ampliando a experiência acadêmica dos congressistas e fortalecendo o aprendizado por meio da prática.

Idealizado a partir do protagonismo acadêmico, o congresso foi cuidadosamente planejado para atender às demandas da formação médica contemporânea, reunindo temas relevantes, debates atualizados e oportunidades de networking entre estudantes e especialistas. A proposta é consolidar o curso de Medicina da instituição como referência no Cone Sul de Rondônia e reafirmar o compromisso da FIMCA com a excelência no ensino superior em saúde.

Além dos acadêmicos de Medicina e estudantes das demais áreas da saúde, o evento também é aberto à participação de profissionais da saúde da região, ampliando ainda mais o alcance da iniciativa e promovendo a integração entre a formação acadêmica e as práticas do mercado.

Para o Dr. Aparício Carvalho, Diretor Presidente do Grupo Educacional Aparício Carvalho, o congresso representa uma conquista coletiva. “Este congresso é um reflexo da maturidade do nosso curso de Medicina em Vilhena. Estamos construindo, junto com nossos estudantes e professores, uma trajetória de excelência acadêmica e compromisso com a saúde da nossa população. É emocionante ver nossos alunos assumindo esse projeto e promovendo eventos dessa magnitude, que unem ciência, responsabilidade social e formação humana.”

As atividades do congresso serão realizadas entre os dias 10, 11 e 12 de junho de 2025, com programação dividida entre dois locais: a sede da FIMCA, localizada na Avenida José do Patrocínio, 3844, no Centro de Vilhena, e o Hospital Cooperar, situado na Avenida Marechal Rondon, 10.220, Parque Industrial Tancredo Neves.

As inscrições seguem abertas por meio da plataforma Even3, no endereço www.even3.com.br/i-congresso-de-medicina-do-cone-sul-rondoniense-572476. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 3322-8966.