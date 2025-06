Em visita ao EXTRA, deputado Cássio Gois comenta investimentos em saúde, esporte, qualificação e anuncia R$ 1 milhão para Vilhena

Durante visita ao município de Vilhena nesta segunda-feira, 9 de junho, o deputado estadual Cássio Gois anunciou a destinação de R$ 1 milhão em recursos para a cidade.

O parlamentar esteve na redação do site Extra de Rondônia, onde detalhou suas ações e reforçou o compromisso com o desenvolvimento local.

Segundo Gois, os investimentos contemplam áreas prioritárias como saúde, esporte e capacitação. Parte significativa do valor será destinada à realização de exames de ressonância magnética, com o objetivo de reduzir a fila de espera, que atualmente conta com cerca de 600 pessoas. “A ideia é permitir que os exames sejam realizados em Vilhena, sem que a população precise competir com pacientes de outros municípios da região”, afirmou o deputado.

Na área esportiva, o parlamentar confirmou apoio à Associação dos Árbitros e ao campeonato de vôlei que será realizado com recursos de seu mandato. Também anunciou novo aporte financeiro para a AGIV, associação que atende cerca de 300 crianças por meio da ginástica rítmica, auxiliando com transporte e aquisição de materiais para competições estaduais.

Outro destaque da agenda foi a confirmação da realização do curso de primeiros socorros por meio da Escola do Legislativo, com iniciou nesta segunda-feira (9).

A capacitação é oferecida gratuitamente e se estende até sexta-feira, com carga horária de 20 horas e certificação para os participantes.

Gois também mencionou ações anteriores que beneficiaram Vilhena, como a entrega de equipamentos ao Lar do Idoso e a destinação de recursos para a APAE. “Nós sempre damos liberdade para que as entidades escolham onde os recursos devem ser aplicados. Isso garante que os investimentos realmente atendam às necessidades da comunidade”, explicou à ao Extra de Rondônia.

Durante sua passagem por Vilhena, o deputado foi recepcionado na Câmara Municipal por lideranças locais. Ele enfatizou que, apesar de inicialmente ter atuado com mais intensidade na região do café, hoje expande seu mandato para outras regiões do estado. “Vilhena cresce cada vez mais e merece nossa atenção. Tudo o que é destinado para esta cidade é muito bem investido”, declarou.

Cássio Gois também destacou o fortalecimento do PSD no estado de Rondônia, partido ao qual é filiado, mencionando que a legenda administra sete prefeituras e tem como pré-candidato ao governo estadual o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria. O deputado afirmou ainda que, nos dois primeiros anos de mandato, o foco foi atender sua base eleitoral, mas agora inicia uma nova fase de expansão para atender outras regiões do estado, como Vilhena.

“Vilhena já está no nosso coração. A cidade é receptiva, acolhedora e merece todo o nosso empenho em garantir mais qualidade de vida para sua população”, finalizou o parlamentar.