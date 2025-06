Escritora pernambucana Jussara Rocha lança livro sobre Chiara Lubich neste sábado em Vilhena

A cidade de Vilhena receberá , neste sábado, 14 de junho, a visita da jornalista, escritora e doutora em Ciências da Religião, Jussara Rocha Kouryh, para o lançamento de seu mais recente livro: “A Mística Cristã de Chiara Lubich”.

O evento, que acontece na sede da Fundação Cultural de Vilhena, às 15h30, será aberto ao público, e todos estão convidados a participar desse momento de partilha e reflexão.

Natural de Palmares (PE), Jussara está percorrendo diversas cidades do Brasil com o objetivo de divulgar a obra e, principalmente, promover o encontro com as comunidades locais.

Em Vilhena, a autora estará presente não apenas para apresentar o livro, mas também para conversar com o público e compartilhar a experiência espiritual que inspira seu trabalho.

O livro traz uma abordagem inovadora sobre a trajetória de Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares. Nascida em Trento, no norte da Itália, em 22 de janeiro de 1920, Chiara viveu uma profunda experiência de fé durante a Segunda Guerra Mundial. É justamente esse contexto que Jussara analisa, à luz da mística cristã, para revelar uma espiritualidade vivida em comunidade e centrada no amor ao próximo.

A obra é fruto de uma pesquisa acadêmica e espiritual, que destaca a vivência cristocêntrica de Chiara e suas primeiras companheiras. Segundo Jussara, essa experiência deu origem a uma mística prática e atual, que continua tocando e inspirando pessoas ao redor do mundo.

O encontro com a autora promete ser uma oportunidade única para os moradores de Vilhena conhecerem mais sobre a figura de Chiara Lubich e refletirem sobre temas como espiritualidade, fraternidade e compromisso social. A data marca não apenas o lançamento do livro, mas também um momento de encontro com a comunidade local, que poderá dialogar com a autora e adquirir exemplares autografados da obra.