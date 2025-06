Menores são flagrados furtando chocolates em supermercado de Vilhena

Na tarde de segunda-feira, 9, uma ocorrência mobilizou a guarnição da Rádio Patrulha em Vilhena. Dois menores de idade, uniformizados com roupas escolares, foram flagrados furtando chocolates em um supermercado localizado no bairro 5º BEC.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, a equipe policial foi acionada após os menores agirem de forma suspeita dentro do estabelecimento. O supervisor do local relatou que os meninos passaram a circular pelos corredores de maneira estranha, o que chamou a atenção de um dos funcionários.

Segundo essa testemunha, ele viu quando um dos menores pegou uma caixa de chocolate da marca Bis e a escondeu sob a calça. Ao tentarem sair do mercado sem pagar pela mercadoria, foram abordados pelo funcionário, que imediatamente comunicou o supervisor.

Durante a abordagem, os policiais encontraram a caixa de chocolate escondida na roupa de um dos garotos. Ao realizar uma revista pessoal, foi localizada outra caixa do mesmo produto, desta vez no short do segundo menor.

As crianças foram identificadas como tendo 9 e 11 anos de idade. O Conselho Tutelar foi acionado e assumiu a custódia dos menores. O supervisor do supermercado informou que o local conta com sistema de videomonitoramento, cujas imagens deverão ser analisadas para esclarecer toda a dinâmica do ocorrido.

Durante conversa com os policiais, um dos meninos revelou que estava com hematomas nas costas, resultado, segundo ele, de uma surra com mangueira que teria recebido do pai no dia anterior. A denúncia foi prontamente encaminhada ao Conselho Tutelar para investigação e providências cabíveis.

O caso será acompanhado pelas autoridades competentes e pode desencadear novas apurações tanto no âmbito criminal quanto na esfera de proteção à infância.