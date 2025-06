Pioneira morre aos 93 anos em Vilhena

Morreu nesta terça-feira, 10, aos 93 anos de idade, a pioneira Francisca Neuwald Barroso. Dona Francisca, que residia em Vilhena desde 1983, deixa um legado de dedicação à família e à comunidade, sendo lembrada com carinho por todos que tiveram o privilégio de conviver com ela.

Mãe de cinco filhos, entre eles o conhecido empresário e ex-vereador Zeca da Discolândia, Francisca Neuwald Barroso também deixa nove netos e cinco bisnetos, que hoje se despedem com profunda saudade e gratidão. Sua trajetória é um exemplo de vida e contribuição para o desenvolvimento da região.

O velório de Francisca Neuwald Barroso será realizado a partir das 10h da manhã de hoje, no Memorial São Matheus, em Vilhena. O sepultamento está marcado para as 17h, no mesmo local.