VÍDEOS: Carretas pegam fogo após colisão na BR-174 próximo a Vilhena; rodovia está interditada

Duas carretas foram completamente destruídas por um incêndio na madrugada desta terça-feira, 10, após uma colisão na BR-174, nas proximidades de Vilhena. O incidente resultou na interdição total da rodovia, sem previsão de liberação.

Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu cerca de 35 quilômetros de Vilhena, no sentido Cuiabá, após o posto 12 de Outubro. Equipes do Corpo de Bombeiros de Vilhena foram acionadas e estão no local realizando o trabalho de rescaldo.

As imagens do local mostram a dimensão da destruição, com os veículos reduzidos a ferros retorcidos. Até o momento, não há informações sobre feridos ou mortos no acidente.

>>>Vídeos abaixo: