37ª EXPOCOL: Natan Donadon participa de cavalgada, enaltece evento e lembra história de vida em Colorado

Durante a cavalgada de abertura da 37ª Expocol, realizada nesta quarta-feira, 11 de junho, o ex-deputado federal Natan Donadon concedeu entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia, destacando sua ligação com Colorado do Oeste e a relevância da feira agropecuária para a economia local e regional.

Natan Donadon, que tem raízes em Colorado do Oeste, relembrou sua história com o município. “Fui morador daqui, meus filhos nasceram aqui, me casei aqui. Tenho muita história com essa cidade e, como deputado federal, contribuí com várias obras para Colorado. Estar presente hoje é uma alegria imensa, reencontrando amigos e participando da cavalgada que marca a abertura da feira”, disse.

O ex-deputado destacou que a Expocol é a única feira agropecuária de grande porte no Cone Sul de Rondônia e parabenizou a organização. “Precisamos reconhecer o trabalho do Ênio e de toda a diretoria da ASCCOL por manter viva essa tradição. A feira movimenta o turismo, o comércio local, fortalece a economia e proporciona lazer à população”, comentou.

Donadon frisou que a Expocol vai além de um evento festivo. “Muitos confundem com uma festa, mas é um evento de fomento econômico. São diversos expositores apresentando seus produtos e firmando negócios. A feira gera resultados econômicos concretos para a cidade e para a região”, afirmou.

Ele lembrou ainda de dados que mostram a importância econômica da exposição. “No ano passado, foram vendidos 40 tratores durante a feira. Em todo o estado foram 400. Ou seja, 10% das vendas aconteceram aqui em Colorado. Isso mostra a força da Expocol”, pontuou.

O ex-parlamentar também destacou o valor do concurso leiteiro realizado durante a feira. “É o mais importante da Região Norte, valoriza o produtor rural de Colorado. É uma ação que traz reconhecimento e incentiva ainda mais o setor leiteiro local”, concluiu.

A 37ª Expocol segue até o domingo, 15, com diversas atrações voltadas ao agronegócio, entretenimento e valorização dos produtores da região.