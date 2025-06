COLORADO: prefeito destaca importância econômica da 37ª Expocol e anuncia bolo de 150 quilos por festividades dos 44 anos do município

Durante a abertura da 37ª Expocol nesta quarta-feira, 11, o prefeito de Colorado do Oeste, Edimilson Rodrigues de Almeida, conhecido como Edinho da Rádio, falou com exclusividade ao Extra de Rondônia sobre a importância da feira agropecuária e as comemorações dos 44 anos de emancipação política do município.

Esta é a primeira edição da Expocol com Edinho à frente da prefeitura, e ele destacou a satisfação em participar do evento também como gestor. “É uma alegria muito grande estar presente, agora como prefeito. Já participei muitas vezes, mas hoje tenho a oportunidade de colaborar de forma mais efetiva. É um momento especial, e como prefeito, não poderia deixar de estar junto com a população nessa festa tão importante”, disse.

Ao falar sobre a importância econômica da Expocol para o município, Edinho ressaltou o impacto em diversos setores. “A exposição movimenta o comércio, fomenta o setor de serviços como hotéis, restaurantes e lojas. Além disso, é um espaço onde os produtores se encontram, conhecem inovações e têm acesso a oportunidades, como financiamentos bancários. Colorado é uma cidade agro, principalmente formada por pequenos produtores, e aqui é o lugar onde tudo acontece”, afirmou.

Além da feira, o prefeito também detalhou a programação de aniversário de 44 anos de Colorado do Oeste, que acontece na próxima segunda-feira, dia 16 de junho. “Vamos comemorar com um culto na praça das lanchonetes, com a participação de autoridades religiosas de todas as denominações cristãs. Teremos um show gospel, 150 quilos de bolo e refrigerante para a população. A celebração começa às 17h, e será um momento de agradecimento e confraternização com todos que fazem parte da história de Colorado”, explicou.

A Expocol segue até domingo, reunindo expositores, produtores rurais e visitantes de toda a região, e reafirma seu papel como uma das maiores feiras agropecuárias de Rondônia.