Homem é encontrado inconsciente, é socorrido, mas morre antes de chegar ao hospital em Cerejeiras

O falecimento do jovem Jhon Billy Santana Barbosa comoveu a cidade de Cerejeiras nesta terça-feira, 12 de maio.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o rapaz foi socorrido por uma guarnição do Corpo de Bombeiros na residência da família, após um chamado de emergência.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a mãe da vítima em estado de desespero. Jhon Billy foi localizado desacordado no solo e, durante a avaliação primária, os militares constataram a ausência de respiração e de pulsação.

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA

Diante da gravidade, a vítima foi rapidamente colocada na Unidade de Resgate (UR). Durante o deslocamento até a unidade hospitalar, os bombeiros iniciaram imediatamente o protocolo de Reanimação Cardiopulmonar (RCP), realizando manobras contínuas na tentativa de salvar a vida do jovem.

Ao chegar ao hospital, Jhon foi entregue à equipe médica de plantão, que deu continuidade ao atendimento. Na ocasião, a mãe relatou que o filho teria feito uso de medicação por conta própria antes do ocorrido. Apesar dos esforços das equipes de resgate e médicas, o óbito foi confirmado.

HOMENAGENS E DESPEDIDA

A família enlutada, ainda sob forte impacto, agradece antecipadamente as manifestações de carinho e convida parentes e amigos para as últimas homenagens.

O velório está sendo realizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada na Rua Mato Grosso, nº 1718, no Bairro Primavera.

O sepultamento, sob a responsabilidade da Funerária CenterPax, está agendado para esta quarta-feira, 13 de maio, às 08h da manhã, no Cemitério Cristo Redentor.