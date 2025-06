COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

EMPRESÁRIO CONHECE O HAVAL H6 Em Ji-Paraná/RO, no último sábado, 31, na visitada Rondônia Rural Show no stand da GWM MEGA MOTORS da marca GWM eletrificada mais completa e sustentável do mercado, com os modelos Tank300, Ora 03 Skin, Ora 03 GT, Haval H6 HEV2, Haval H6 PHEV19 e Haval H6 PHEV34, registrei o empresário Juscelino Bianchini da Madeireira Catarinense em Cacoal, acompanhado do filho Leonardo Ken interessado no maravilhoso HAVAL H6 fez questão de saber tudo sobre o carro 100% elétrico.

TV SURUI no Troféu CACAU DE OURO 2025 A TV SURUI de propriedade do empresário Valdeci Lopes já é presença confirmada no tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 – 22ª EDIÇÃO que acontecerá no salão de festas do moderno CATUAI HOTEL em Cacoal/RO, no dia 25 de outubro próximo, com inúmeras novidades e com os aguardados PODCAST e DOCUMENTÁRIOS dos ILUSTRES HOMENAGEADOS. Na foto com Valdeci na TV SURUI.

SICOOB FRONTEIRAS no Troféu CACAU DE OURO 2025 A cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS com 25 ANOS de atividades, com agências nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, já é presença confirmada no tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025. Essa 22ª EDIÇÃO acontecerá no salão de festas do moderno CATUAI HOTEL em Cacoal/RO, no dia 25 de outubro próximo, com inúmeras novidades e com os aguardados PODCAST e DOCUMENTÁRIOS com os ILUSTRES HOMENAGEADOS. Na foto o Advogado Vornei Bernardes da Costa assessor jurídico e um dos fundadores da renomada cooperativa.

CASAL NA RONDÔNIA RURAL SHOW Acompanhada do esposo Advogado Jonathan Izidoro, a Diretora de Negócios Rosilaine Repiso do SICOOB FRONTEIRAS fez passeio pela Rondônia Rural Show em Ji-Paraná/RO, e recepcionou o público no stand da renomada cooperativa financeira.



STAND SICOOB FRONTEIRAS No último sábado, 31, em Ji-Paraná/RO, na Rondônia Rural Show estive no prestigiado stand da renomada cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS e fiz foto com parte da atenciosa equipe de colaboradores. Na foto estou sem chapéu entre Smaira Montes, Alexandre Coelho, Marcos Oliveira, Claudinéia Dantas, Janina Moraes e Josiane Neitzel

ENCONTRO COM AMIGOS DA MAMORÉ – CASE Na Rondônia Rural Show em Ji-Paraná/RO, no último sábado, 31, estive visitando o stand da MAMORÉ CASE e fui recepcionada pelo casal Glória e Ely Valença e seu genro Rafael Queiroz.

ELY VALENÇA E O GOVERNADOR MARCOS ROCHA Na Rondônia Rural Show em Ji-Paraná/RO, o arrojado empresário Ely Valença da MAMORÉ CASE visitou o stand do Governo de Rondônia e aproveitou o encontro com o Governador Marcos Rocha para registrar o momento. Na foto Ely Valença e Marcos Rocha entre sua filha primogênita Eva Valença com a filha Letícia Valença que cursa Medicina, a filha Sarah Valença Queiroz e seu esposo Rafael Queiroz.

CARROCERIAS BANDEIRANTES Registrei o casal empreendedor Josemar e Eliane Galina da CARROCERIAS BANDEIRANTES em Cacoal/RO, em seu prestigiado stand na Rondônia Rural Show em Ji-Paraná, no último sábado, 31

ECOPOWER NA MAIOR FEIRA DA REGIÃO NORTE Na Rondônia Rural Show em Ji-Paraná/RO, no último sábado, 31, registrei o empresário Leandro Dias Martins em seu stand da ECOPOWER AMAZONIA empresa de energia solar para residências, comércios e propriedades rurais, com tecnologia de ponta, qualidade WEG e compromisso com a sustentabilidade.

ENCONTRO COM LIOMAR CARVALHO Em Ji-Paraná/RO, durante passeio pela Rondônia Rural Show no último sábado, 31, encontrei um amigo querido e especial, o empresário Liomar Carvalho Presidente da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JI-PARANÁ para a gestão 2024 – 2026.

ENCONTRO NO STAND DA VITASAL Na Rondônia Rural Show em Ji-Paraná/RO, no último dia 31, no visitado e bonito stand da VITASAL fui recepcionada pela minha amiga mais que especial, minha comadre Maristela Borim Amancio

STAND CRV LAGOA Na Rondônia Rural Show em Ji-Paraná/RO, maior feira do Agronegócio da Região Norte do país, em visita ao stand da CRV LAGOA Better Cows / Better Life maior Central de Melhoramento Genético da América Latina com sede em Ribeirão Preto/SP, fui recepcionada pelo casal Cássio Amâncio e Maristela Borim Amâncio

SÁBADO EM JI-PARANÁ No último sábado, dia 31, em clima de total descontração na Fazenda UNIÃO em Ji-Paraná/RO, desfrutei de tarde maravilhosa com meus compadres Cássio Amâncio e Maristela Borim Amâncio, suas filhas minha afilhada Camila Amâncio e suas filhas Fernanda e Letícia, Rafaela Amâncio e a Nutricionista Marcela Amâncio

NOIVADO RAFAELA&JUNIOR Em Ji-Paraná/RO, no último sábado, dia 31, a Fazenda UNIÃO foi palco de pedido de noivado de Adoir Gotardo Júnior para minha sobrinha Rafaela Amâncio, filha do casal Cássio e Maristela Borim Amâncio



RAFAELA&JUNIOR – FAMÍLIA Em Ji-Paraná/RO, na Fazenda UNIÃO os noivos Adoir Gotardo Júnior e Rafaela Amâncio com Teresa da Silva Zanini e Giovana Zanini Gotardo, mãe e irmã do noivo

RAFAELA&JUNIOR – IRMÃS Em Ji-Paraná/RO, no último dia 31, em clima de total alegria foi comemorado o noivado de Rafaela Amâncio e Adoir Gotardo Júnior pelas irmãs da noiva, Nutricionista Marcela Amâncio com o namorado José da Paz Júnior do Supermercado JEEDA, proprietário da Fazenda União, onde foi feito o pedido de noivado, e Camila Amâncio com o esposo cirurgião dentista Tiago Rabelo. O casal Camila e Tiago são sócios proprietários da TJ CARNES Boutique