EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA

IFRO / CAMPUS COLORADO DO OESTE

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90020/2025

(Processo Administrativo n° 23243.004829/2025-91)

Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais para manutenção predial instalados, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos visando futuras e eventuais aquisições para atender necessidades do IFRO/Campus Colorado do Oeste e demais participantes. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO por ITEM/LOTE. Modo de disputa: ABERTO. Preço: SIGILOSO. Unidade Gestora: 158148. Gestão: 26421.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 984.244,66 (novecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA Dia 23/06/2025 às 10h (horário de Brasília).

Endereço Eletrônico: www.gov.br/compras/pt-br

Disponibilidade do Edital: consulta e retirada das 08:00 às 17:59, de segunda a sexta-feira, gratuitamente via e-mail ccl.colorado@ifro.edu.br e no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br .

Lucien Bissi da Freiria

Diretor Geral Substituto