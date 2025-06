Encerramento da Semana do Meio Ambiente promove integração e conscientização em Vilhena

Entre os dias 02 e 07 de junho de 2025, o município de Vilhena foi palco de uma série de atividades voltadas à valorização da natureza e ao fortalecimento da consciência ambiental durante a Semana do Meio Ambiente.

A programação foi organizada em parceria entre o 3º Pelotão de Polícia Militar Ambiental em Vilhena, Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM).

O encerramento oficial ocorreu no dia 07 de junho, no Parque Ecológico de Vilhena, reunindo comunidade, autoridades, estudantes e servidores públicos. Com início às 15h30min, o evento teve duração de três horas e ofereceu uma experiência educativa e festiva à população local.

Dentre as ações realizadas, destacou-se a distribuição gratuita de mudas de espécies nativas, sorteio de brindes, apresentações culturais, feira de artesanato regional e atividades recreativas voltadas ao público infantil, como maquiagem artística e brinquedos infláveis. A programação também contemplou a oferta gratuita de frutas, água, algodão-doce e outros itens, criando um ambiente acolhedor e familiar.

A iniciativa teve como principal objetivo sensibilizar a população sobre a importância da preservação ambiental e incentivar a participação cidadã na defesa dos recursos naturais. A integração das instituições envolvidas foi fundamental para o êxito das atividades, refletindo o compromisso conjunto com um futuro mais sustentável para Rondônia.