FIMCA Vilhena realiza 2º dia do 1º Congresso de Medicina do Cone Sul com programação técnica e científica de excelência e impacto regional

Dando continuidade à sua missão de excelência na formação médica e à integração entre o conhecimento teórico e a prática clínica, Faculdades Integradas Aparício Carvalho – FIMCA Vilhena promoveu, nesta quarta-feira (11), o segundo dia do 1º Congresso de Medicina do Cone Sul Rondoniense.

Com uma programação cuidadosamente elaborada, o evento tem se destacado fortemente na qualificação dos futuros profissionais da saúde, reunindo especialistas de renome e proporcionando vivências práticas fundamentais para a atuação médica de qualidade.

Durante o período da manhã, os congressistas participaram do curso de Intubação Orotraqueal, ministrado pela Dra. Mariana Freitas, médica especialista em Clínica Médica e Medicina Intensiva, com atuação no Hospital Cooperar Unimed Vilhena. A atividade prática permitiu aos acadêmicos o contato direto com técnicas avançadas e protocolos atualizados, essenciais para a atuação em ambientes hospitalares e em situações de urgência e emergência — cenários cada vez mais presentes na realidade médica da região.

À noite, o auditório do Hospital Cooperar foi palco de um ciclo de palestras de padrão profissional, que abordaram temáticas relevantes tanto do ponto de vista clínico quanto social. A programação científica contou com:

“Foco: como funciona a sua memória e estratégias para fortalecê-la”, com a Dra. Simone Lucatto, neurologista especialista em cognição;

“A Medicina Legal e a Sociedade”, ministrada pela Dra. Fabiana Couto, médica legista e cirurgiã geral, com vasta experiência no setor público e judiciário;

“Desafios da Interdisciplinaridade na Promoção à Saúde”, com o Dr. Jânio Marques, médico emergencista, que abordou a importância da atuação conjunta entre profissionais de diferentes áreas na melhoria da assistência à saúde.

O Diretor-Geral do Grupo Educacional Aparício Carvalho, Dr. Aparício Carvalho, destacou a relevância da iniciativa como parte do compromisso institucional com a formação de excelência e o desenvolvimento regional.

“Acreditamos que eventos como este são fundamentais não apenas para o crescimento acadêmico dos nossos alunos, mas também para a transformação da realidade da saúde no Cone Sul de Rondônia. A FIMCA Vilhena atua como um polo irradiador de conhecimento, inovação e ética, formando profissionais preparados para enfrentar os desafios contemporâneos da medicina com responsabilidade social”, afirmou.

Além de fomentar a pesquisa e o intercâmbio de saberes entre alunos, docentes e profissionais da área, o congresso tem impacto direto na melhoria da qualidade dos serviços de saúde da região. Ao capacitar os estudantes com base em metodologias modernas, práticas atualizadas e discussões de alta complexidade, a instituição contribui para a construção de um sistema de saúde mais eficiente, humanizado e acessível à população.

Com atividades previstas até a noite do dia 12 de junho, o 1º Congresso de Medicina do Cone Sul Rondoniense consolida-se como um marco histórico para a FIMCA Vilhena.

A iniciativa reafirma o papel da instituição como protagonista na promoção do desenvolvimento científico, social e humano, refletindo o compromisso do Grupo Educacional Aparício Carvalho com uma educação transformadora e de excelência.