Força Integrada deflagra operação contra organização criminosa em RO

Na última terça-feira (10), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) deflagrou a fase ostensiva da Operação Escárnio, que tem como principal objetivo identificar e prender integrantes de uma organização criminosa envolvida em uma série de atentados registrados no primeiro trimestre de 2025. Os ataques miraram órgãos públicos e agentes das forças de segurança no estado.

Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim, expedidos pelo Tribunal de Justiça de Rondônia.

A FICCO/RO é composta por agentes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar e da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN). A força-tarefa atua de forma integrada no combate ao crime organizado, promovendo ações conjuntas para aumentar a eficácia das investigações e intervenções policiais.

A operação representa mais um esforço das autoridades para restaurar a segurança e conter o avanço da criminalidade no estado. Até o momento, as identidades dos suspeitos não foram divulgadas, e as investigações seguem em sigilo para preservar a integridade dos trabalhos.