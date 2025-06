Homem é preso por caça ilegal de capivara e porte de arma na zona rural de Pimenta Bueno

Durante operação de fiscalização ambiental na foz do Igarapé Marreta, zona rural de Pimenta Bueno, um homem foi preso por caça ilegal de animal silvestre e porte ilegal de arma de fogo.

A ação foi realizada pela Polícia Militar Ambiental em conjunto com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), no âmbito da operação “IARA”.

A guarnição fluvial realizava patrulhamento preventivo quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita ao lado de uma capivara abatida. Ao perceberem a presença dos policiais, um dos homens dispensou um objeto na mata. Após a abordagem, ele confessou ter descartado uma arma de fogo no local.

Com apoio do próprio suspeito, a equipe localizou um revólver calibre .38 com seis munições — cinco intactas e uma deflagrada. O autor admitiu ter utilizado a arma para abater a capivara, alegando que pretendia consumir a carne. O segundo indivíduo afirmou não ter participado da caça, limitando-se a ajudar no transporte do animal.

O principal envolvido foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Pimenta Bueno, onde foi autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo (Art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e por matar espécime da fauna silvestre (Art. 29 da Lei nº 9.605/1998).

A SEDAM lavrou o Auto de Infração Ambiental nº 009275, além de termos administrativos relacionados à ocorrência. O barco utilizado na atividade foi apreendido e deixado sob a guarda do autuado. Já o animal abatido foi incinerado, conforme registrado em termo específico.

A Polícia Militar Ambiental destacou que continuará atuando de forma firme na preservação da fauna e flora de Rondônia, com fiscalizações contínuas em áreas de risco ambiental e combate a crimes contra o meio ambiente.