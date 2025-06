Hospital de Amor comemora um ano de atendimentos em Vilhena

O Instituto de Prevenção do Hospital de Amor em Vilhena completa um ano de funcionamento no dia 23 de junho de 2025, marcando uma trajetória dedicada à prevenção e diagnóstico precoce do câncer na região.

Desde sua inauguração, a unidade tem contribuído com a saúde da população por meio de exames gratuitos de rastreio preventivo de câncer de mama e câncer bucal. Com estrutura moderna e profissionais capacitados, o instituto atende pacientes de Vilhena e municípios vizinhos, reforçando o compromisso do Hospital de Amor com a prevenção como forma de salvar vidas.

O exame é ofertado para mulheres na faixa etária de 40 a 69 anos, sem a necessidade de pedido médico ou agendamento prévio. Basta comparecer à unidade com cópias dos documentos pessoais, RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência, e será atendida por ordem de chegada. O atendimento ocorre de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h, e na sexta-feira até às 16h.

Atualmente, o Hospital do Amor está localizado na Avenida Jô Sato, (174), nº 261, ao lado do Hospital Regional de Vilhena. Para mais informações, a unidade disponibiliza atendimento pelo WhatsApp no número: (69) 2101-0100.