Programa da ASCCOL impulsiona criação de ovinos no Cone Sul com entrega de reprodutores durante a Expocol

Durante a 37ª Expocol, em Colorado do Oeste, uma nova etapa do programa de estímulo à criação de ovinos está sendo colocada em prática pela ASCCOL (Associação dos Criadores de Colorado do Oeste).

A ação faz parte de uma série de iniciativas voltadas ao fortalecimento da ovinocultura na região do Cone Sul de Rondônia, com foco no melhoramento genético dos rebanhos locais.

Nesta fase, 30 reprodutores das raças Dorper (20) e Santa Inês (10) serão entregues a produtores da região, em sistema de comodato. Cada produtor receberá um animal por um período aproximado de 15 meses. Após esse prazo, haverá um rodízio entre os participantes, permitindo que outros interessados também tenham acesso aos reprodutores, incentivando a ampliação da criação de ovinos e a diversificação das atividades nas propriedades rurais.

O projeto conta com suporte técnico do SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), que oferece orientação e acompanhamento para os criadores participantes, garantindo a correta utilização dos reprodutores e o êxito da iniciativa.

Os animais distribuídos nesta etapa são frutos de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Ezequiel Neiva, no valor de R$ 210 mil. Os recursos viabilizaram a aquisição dos ovinos e representam um importante investimento no fortalecimento da cadeia produtiva local.

Idealizador do projeto e presidente da ASCCOL, Ênio Milani destaca que a ovinocultura representa uma nova perspectiva de renda para os produtores da região. Segundo ele, os ovinos se adaptam bem ao clima e às condições do Cone Sul, além de produzirem uma carne saborosa e muito apreciada no mercado.

“A criação de ovinos pode ser uma excelente alternativa de diversificação da produção. Este programa visa exatamente isso: oferecer uma oportunidade viável para o pequeno e médio produtor melhorar seus resultados com o uso de genética de qualidade e orientação técnica adequada”, afirmou Milani.

A entrega dos reprodutores e a realização da mostra das raças Dorper e Santa Inês durante a Expocol reforçam o compromisso da ASCCOL em fomentar o desenvolvimento sustentável da ovinocultura regional, promovendo inovação e agregando valor ao trabalho do homem do campo.