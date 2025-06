Bicicleta é furtada em frente a mercado no bairro Cristo Rei, em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 13, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em frente de um mercado localizado na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local, os policiais fizeram contato com a vítima, identificada como W., que relatou ter estacionado sua bicicleta em frente ao estabelecimento por volta das 7h, momento em que entrou no supermercado para fazer compras.

Ainda de acordo com a vítima, ao retornar após as compras, percebeu que sua bicicleta havia sido furtada. A vítima, informou ainda que o veículo não estava com cadeado, o que pode ter facilitado a ação do criminoso.

O local possui câmeras de monitoramento nas imediações, que poderão auxiliar na identificação do autor do furto.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pelas providências cabíveis.