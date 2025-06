Dupla ameaça frequentadores com faca no terminal rodoviário de Vilhena e é conduzida à delegacia

Na noite de quinta-feira, 12, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no terminal rodoviário de Vilhena, após relatos de que dois homens estariam ameaçando frequentadores do local.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local, os policiais entraram em contato com o segurança do terminal, que relatou ter presenciado uma discussão entre a responsável pelo setor de segurança e dois homens.

Ao tentar intervir na confusão para entender o que estava ocorrendo, o segurança percebeu que um dos suspeitos, identificado como C., sacou da cintura uma faca com aproximadamente 30 centímetros de lâmina, passando a ameaçar de forma ostensiva as pessoas que estavam no terminal.

Ainda segundo relatos, tanto C., quanto o outro suspeito, identificado como G., ordenaram em tom ameaçador que o segurança e a responsável pelo setor deixassem o local imediatamente.

Durante abordagem e revista pessoal, os policiais localizaram a faca mencionada na cintura de C., confirmando a gravidade da situação.

Diante do clima de tensão e do risco oferecido, todos os envolvidos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor dos dois suspeitos.

C., e G. aceitaram a proposta legal e foram compromissados a comparecer em juízo na data e hora designadas. Em seguida, ambos foram liberados.