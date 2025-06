Julgamento de Gado Leiteiro movimenta 37ª Expocol em Colorado

Nesta sexta-feira, 13, o julgamento de gado leiteiro foi um dos destaques da programação da 37ª Expocol – Exposição Agropecuária de Colorado do Oeste.

A atividade, que já é tradição no evento, contou com a participação do médico-veterinário Eutálio Márcio da Silva, vindo de Minas Gerais, que atuou como jurado da competição.

Foram premiadas novilhas das raças girolando 5/8, 3/4 e 1/2 sangue, além da grande campeã geral. O julgamento, segundo Eutálio, é uma ferramenta importante para orientar os produtores sobre genética, morfologia e produtividade do rebanho leiteiro.

Em entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia, Eutálio explicou os critérios adotados na avaliação: “Analisamos força, profundidade, locomoção do animal. No caso das vacas, o sistema mamário é determinante, representando até 40% da pontuação final. A longevidade do animal está diretamente relacionada à qualidade desse sistema”.

O especialista destacou ainda que, no estado de Rondônia, esse tipo de julgamento só é realizado em Colorado do Oeste, o que consolida a cidade como referência na área. “Já são mais de 20 edições de julgamento aqui. Isso mostra o comprometimento da região com o melhoramento genético do gado leiteiro”, afirmou.

Eutálio também valorizou a presença de estudantes durante a atividade. “Vi muitos acadêmicos de zootecnia acompanhando atentamente. Isso é extremamente positivo, pois abre horizontes profissionais e fomenta o interesse por áreas como genética e morfologia bovina. Eu mesmo comecei como retirador de leite e sei a importância dessa formação técnica.”

Sobre a qualidade dos animais avaliados, Eutálio ressaltou a evolução do rebanho local desde sua primeira visita a Rondônia, em outubro de 2024. “Na época, percebi uma carência de assistência técnica e genética. Hoje, vejo progresso, principalmente nos acasalamentos e melhoramento dos animais. É gratificante fazer parte desse desenvolvimento.”

Por fim, o veterinário garantiu que continuará atuando como consultor técnico em Rondônia, com apoio da Cemex e outras parcerias locais. “Podem esperar minha presença pelo menos três vezes por ano. Estou comprometido em contribuir com a evolução genética do rebanho leiteiro de Rondônia”, concluiu.

A 37ª Expocol segue com extensa programação técnica, cultural e comercial, fortalecendo o setor agropecuário da região Norte.