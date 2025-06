Ladrão invade comércio pelo telhado e furta mais de R$ 4 mil em produtos e dinheiro em Vilhena

Na madrugada desta quinta-feira, 12, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto a um estabelecimento comercial localizado na Avenida Mato Grosso, no Residencial Florença, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a equipe policial constatou que o criminoso teve acesso ao imóvel pelo telhado, onde quebrou algumas telhas e arrombou o forro para entrar no estabelecimento.

Após invadir o local, o suspeito furtou diversos produtos, entre eles doces, bebidas, bebida láctea do tipo Toddyinho, fumo e outros gêneros alimentícios. Além disso, foi levada uma quantia em dinheiro estimada em R$ 2 mil. Somando-se os produtos e o valor em espécie, o prejuízo total foi estimado pela vítima em aproximadamente R$ 4,5 mil.

O proprietário relatou ainda que o local não possui sistema de monitoramento, o que dificultou a identificação do autor do crime. No entanto, diante dos vestígios encontrados, principalmente os danos visíveis no telhado e forro, a Polícia Militar acionou a Perícia Técnica para realizar os exames necessários.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que ficará responsável pelas investigações.