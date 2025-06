Ladrão invade loja de eletrodomésticos e furta celular e caixa de som em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 12, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma loja de eletrodomésticos, localizada na Avenida Melvin Jones, bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local, os policiais mantiveram contato com o gerente do estabelecimento, que relatou ter encontrado a porta frontal entreaberta ao chegar para iniciar o expediente, o que lhe causou estranheza.

Ao adentrar o imóvel, o gerente percebeu sinais evidentes de arrombamento, além de danos ao patrimônio. O duto do sistema de ar-condicionado central foi danificado, e o HD do sistema interno de câmeras de segurança foi removido, impossibilitando o acesso às imagens do interior da loja.

O responsável pelo estabelecimento informou ainda que foram furtados um aparelho celular da marca Samsung, modelo A14, que era utilizado no setor financeiro da empresa, e uma caixa acústica da marca Aiwa.

Populares relataram à guarnição que, por volta da meia-noite, barulhos suspeitos foram ouvidos vindos de dentro da loja, o que pode indicar o horário aproximado da ação criminosa. Além disso, aproximadamente uma hora antes, houve uma tentativa de arrombamento em uma padaria nas proximidades. Segundo relatos, o sistema de câmeras desse segundo local pode ter registrado a movimentação do suspeito.

A Polícia Técnica Científica foi acionada e realizou os procedimentos periciais no local. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para identificar e prender os autores ou autor do crime.