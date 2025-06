PM recupera bicicleta furtada e prende foragido com drogas, simulacro e menores em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 13, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar registrou uma ocorrência de furto de uma bicicleta da marca Lotus, de cor verde, em Vilhena.

Horas depois, por volta das 14h, durante patrulhamento pela Avenida Rondônia, a equipe policial avistou um homem empurrando uma bicicleta com características semelhantes à furtada, enquanto trafegava com outra bicicleta, da marca Cairu, modelo Gênova, cor branca.

O suspeito, identificado como J.F., foi abordado e questionado sobre a procedência da bicicleta Lotus. Inicialmente, alegou tê-la comprado de um desconhecido via Facebook por R$ 400,00. Como forma de comprovar sua versão, afirmou que sua mãe, R., poderia confirmar os fatos.

Os militares se deslocaram até a residência de R., próxima ao local da abordagem. A mulher, no entanto, declarou que o filho havia saído de casa apenas com a bicicleta Cairu e um celular da marca Xiaomi, ambos de sua propriedade, e que desconhecia qualquer negociação envolvendo a bicicleta Lotus.

Diante da contradição, J.F., mudou a versão e disse que, por volta das 11h, havia recebido uma mensagem de um conhecido, identificado como J.V., oferecendo uma bicicleta em troca de um celular. Segundo ele, se dirigiu à casa de J.V., onde trocou o aparelho Xiaomi de sua mãe por uma bicicleta Lotus e um celular da marca Positivo.

Para averiguar os fatos, a guarnição foi até a casa de J.V., localizada na Avenida 1504, no bairro Cristo Rei. No local, encontraram três indivíduos: J.V., I. e D., sentados na área da casa. Também estavam presentes a esposa de J.V., e sua filha recém-nascida.

Ao perceber a aproximação da viatura, J.V., saiu ao encontro dos policiais perguntando se estavam ali por conta de um mandado de prisão em seu desfavor. Diante da situação, os policiais realizaram buscas pessoais e encontraram com D., um simulacro de arma de fogo tipo pistola. Com J.V., foram localizadas 6,1 gramas de substância semelhante à maconha e R$ 28,00 em dinheiro.

Com autorização, os militares revistaram o interior da residência. Durante a busca, localizaram uma pochete contendo um celular Motorola verde, uma balança de precisão, um invólucro com aproximadamente 39,1 gramas de maconha e R$ 1.056,25 em espécie. Ainda nas diligências, J.V., indicou haver mais drogas escondidas atrás do guarda-roupa, onde foi encontrado um pote branco com cerca de 19 gramas de crack.

Questionados sobre a presença no local, I. e D., ambos menores de idade, afirmaram ser primos de J.V., e que estavam ali para consumir maconha.

J.V., por sua vez, disse ter adquirido a bicicleta Lotus de um desconhecido, que apareceu em sua residência oferecendo o veículo por R$ 80,00, valor que ele pagou.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram levados à Delegacia de Polícia Civil. J.V., recebeu voz de prisão por posse de drogas, receptação e por estar com mandado de prisão em aberto. I. e D., por serem menores de idade, foram apreendidos. A bicicleta furtada foi recuperada.