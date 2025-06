Vice-governador de Rondônia prestigia 37ª Expocol em Colorado

Na noite desta sexta-feira, 13, o vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves da Silva, marcou presença na 37ª Expocol, Exposição Agropecuária de Colorado do Oeste.

Acompanhando de perto a programação do evento, o representante do Executivo estadual destacou a importância da feira para o fortalecimento do agronegócio no Cone Sul do estado.

Durante entrevista ao Extra de Rondônia, Sérgio elogiou a organização da feira e parabenizou a Associação Rural e Comercial de Colorado (ARCOL), presidida por Ênio Milani, pelo trabalho realizado. “É a demonstração da força do nosso Cone Sul. Aqui existe uma cultura de trabalho cooperado e organizado, o que reflete diretamente nos bons resultados do agro”, afirmou.

O vice-governador ressaltou que o governo estadual tem prestado apoio à Expocol e se compromete a continuar fomentando iniciativas voltadas ao setor produtivo. “Tudo o que pudermos fazer para fortalecer o setor leiteiro, de corte e demais cadeias produtivas, nós vamos fazer. A feira mostra a força de quem empreende em Rondônia”, pontuou.

Ao ser questionado sobre investimentos na região, Sérgio afirmou que, mesmo na reta final da gestão, ainda há muito a ser feito. “Temos um ano e meio de governo pela frente. A infraestrutura, o fomento e os incentivos ao agro continuam como prioridade. O Cone Sul tem muitas pequenas propriedades com produtores que pensam grande, e o Estado está atento a isso”, destacou.

Outro ponto abordado pelo vice-governador foi a interação entre estudantes do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) e as atividades da feira. Ele reforçou que o governo tem investido em cursos técnicos e de qualificação profissional voltados ao agronegócio em todo o estado. “Queremos aproximar ainda mais o setor produtivo da educação técnica, para que os jovens possam se qualificar e contribuir com a evolução da produção rural.”

Sobre a situação do governador Marcos Rocha, que está em Israel onde estourou uma guerra nesta sexta-feira, Sérgio tranquilizou a população: “Ele está bem, em segurança, e nos próximos dias deve estar de volta. Seguimos trabalhando normalmente