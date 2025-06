APAE de Itapuã do Oeste inaugura sala multissensorial através de emenda do deputado Delegado Camargo

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Itapuã do Oeste deu um importante passo na promoção da inclusão e do desenvolvimento sensorial com a inauguração de uma sala multissensorial.

A estrutura foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$50 mil, destinada pelo deputado estadual Delegado Camargo.

A sala multissensorial é um ambiente especialmente planejado para estimular os cinco sentidos — visão, audição, tato, olfato e paladar — com foco em promover o bem-estar, a interação e o desenvolvimento cognitivo. A ferramenta é reconhecida por seus benefícios no atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência intelectual, distúrbios sensoriais, entre outras condições.

Entre os principais benefícios estão a redução do estresse, a melhora da percepção sensorial e o estímulo à aprendizagem por meio de experiências interativas. O espaço também será utilizado por educadores e terapeutas da APAE em ações pedagógicas e terapêuticas diárias.

Durante a entrega, o deputado Delegado Camargo destacou seu compromisso com a causa da pessoa com deficiência. “Como pai atípico e padrinho das APAEs de Rondônia, tenho convicção de que investir em espaços como esse é cuidar da dignidade e do desenvolvimento de quem mais precisa. Essa sala multissensorial é um exemplo de como uma emenda pode transformar vidas”, afirmou o parlamentar.

A equipe da APAE agradeceu o apoio e enfatizou que a estrutura terá impacto direto no trabalho realizado com os alunos. “Esse é um marco para a nossa instituição. A sala será uma ferramenta fundamental para o progresso das crianças e adolescentes atendidos”, destacou a direção.

Com mais essa iniciativa, o deputado Delegado Camargo reforça sua atuação em defesa das pessoas com deficiência, destinando recursos que ampliam o alcance e a qualidade dos serviços prestados pelas instituições especializadas em Rondônia.