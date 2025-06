“Arraiá do Solar” promete festa, solidariedade e muita animação no sábado 21 de junho em Vilhena

Os moradores do Residencial Solar, em Vilhena, estão preparando um dos eventos mais esperados do mês de junho: o “Arraiá do Solar”, que acontece no sábado, dia 21 de junho, a partir das 18h, na Avenida Guaporé, em frente ao bairro.

Mais do que uma festa típica com comidas, música e muita alegria, o evento tem um propósito solidário: mais de 80% de todo o valor arrecadado com patrocínios será destinado à compra de cestas básicas para famílias carentes da comunidade. O restante será utilizado para cobrir pequenas despesas de estrutura.

A festa é uma iniciativa dos próprios moradores do bairro, que se uniram para organizar um arraiá com identidade própria, muita união e coração.

A realização conta com o apoio master da Fundação Cultural de Vilhena, além de parceiros de peso como o jornal Extra de Rondônia, as rádios Onda Sul FM e Plan FM, e mais de 30 patrocinadores locais que acreditaram no projeto e abraçaram a causa. Vai ter comidas típicas, pula-pula, música boa e muita animação no melhor estilo da roça!

A organização do Arraiá do Solar agradece a cada patrocinador, comerciante, parceiro e morador que está contribuindo direta ou indiretamente para a realização desta festa. O apoio de vocês está ajudando não apenas a celebrar, mas também a levar dignidade a quem mais precisa.

A população de Vilhena está convidada a participar, prestigiar e fazer parte dessa corrente de alegria e solidariedade.