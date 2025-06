COLORADO: vereador Hélio da Borracharia ressalta importância da Expocol para economia e educação e comenta rejeição de repasse por colegas

Durante entrevista concedida no Parque de Exposições de Colorado do Oeste, o vereador Hélio da Borracharia fez uma avaliação positiva da 37ª edição da Expocol.

Para o parlamentar, a feira agropecuária é um evento de grande importância para o fortalecimento da economia local e da formação técnica de estudantes da região.

Segundo Hélio, a Expocol movimenta diversos setores do comércio de Colorado do Oeste. “Acompanho essa feira há muitos anos. É um evento tradicional que beneficia diretamente hotéis, taxistas, motoristas de aplicativo e o comércio em geral. A feira é magnífica, meus parabéns aos organizadores”, afirmou.

O vereador também destacou os benefícios gerados aos produtores rurais, especialmente na área da bacia leiteira, que é a principal atividade econômica do município. “A Expocol oferece oportunidades de acesso ao crédito e à tecnologia para o produtor. Isso impulsiona a produção e beneficia todo o comércio local”, pontuou.

Outro ponto ressaltado por Hélio foi a integração da feira com o Instituto Federal de Rondônia (IFRO). Durante a Expocol, estudantes dos cursos de Zootecnia, Medicina Veterinária e Técnico em Agropecuária participaram de aulas práticas e palestras no próprio espaço do evento. “Essa parceria com o IFRO é muito importante. Os alunos, que na maioria são filhos de produtores rurais, estão adquirindo conhecimento na prática. Isso fortalece a conexão entre o campo e a cidade”, comentou o vereador.

Ao ser questionado sobre a rejeição de um projeto que previa a aplicação de recursos de emenda parlamentar do deputado Luizinho Goebel em apoio à feira, Hélio lamentou a decisão da maioria dos colegas na Câmara. “Meu posicionamento sempre foi favorável ao município. Esses recursos não eram do orçamento local, e sim de emenda. Eu votei a favor porque compreendo que a economia do município é o que paga o salário dos vereadores. Temos que trabalhar unidos para fomentar o desenvolvimento”, declarou.

Por fim, Hélio da Borracharia fez um convite à população para prestigiar os últimos dias da Expocol. “Nossa feira começou na quarta-feira e está sendo um sucesso. Convido todos a participarem conosco neste fim de semana. A presença de cada um é muito valiosa e fortalece ainda mais essa grande festa de Colorado do Oeste”, finalizou.