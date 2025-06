Concurso Leiteiro da 37ª Expocol impressiona com aumento na produtividade animal

Mesmo antes do encerramento oficial, o Concurso Leiteiro da 37ª Expocol, realizado em Colorado do Oeste, já chama atenção pelos resultados parciais e pela significativa evolução na produtividade dos animais em relação à edição anterior.

A última ordenha está marcada para o final da tarde deste sábado (14), e o resultado oficial será divulgado no início da noite.

Neste ano, o destaque entre as vacas adultas é a Tangerina, que nas cinco ordenhas realizadas entre quinta-feira e a manhã deste sábado, produziu 165,8 quilos de leite — média de 33,16 quilos por ordenha. Em 2024, a campeã foi a vaca Rafaela, que alcançou 195,6 quilos no total, com média de 32,6 por ordenha, mostrando que Tangerina está prestes a superar bem essa marca com uma ordenha restante.

Na categoria das novilhas, o avanço é ainda mais expressivo. A Lupita, principal concorrente deste ano, já acumula 122,8 quilos em cinco ordenhas, com uma média de 24,56 quilos por coleta. No ano passado, a campeã dessa categoria teve média de 18,95 quilos, com um total de 113,7 quilos nas seis ordenhas.

Esses resultados refletem o esforço contínuo dos produtores da região, que têm investido de forma estratégica em alimentação, manejo e genética — o tripé que sustenta a evolução da produtividade leiteira. O concurso conta com a participação de criadores de Colorado do Oeste, Vilhena, Cabixi e outras cidades do Cone Sul, sendo uma das atrações mais tradicionais da feira agropecuária.

A competição segue sendo impulsionada pela Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (ASCCOL) e é uma das ações de fomento à cadeia leiteira promovidas anualmente dentro da Expocol.