Corpo de homem desaparecido é encontrado com ferimento no pescoço às margens do Rio Corumbiara

Na manhã deste sábado, 14, a Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações de Cerejeiras para atender uma ocorrência que apontava a localização de um corpo às margens do Rio Corumbiara, no município de Corumbiara.

A vítima foi identificada como Luiz Santos Vieira, de 47 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira, 12.

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, dois amigos de Luiz, que conheciam a vítima há anos, decidiram sair por conta própria em busca de pistas sobre o paradeiro dele. Durante a varredura em uma área de difícil acesso, encontraram o corpo a cerca de 300 metros de uma estrada vicinal, próximo a uma lagoa onde ele costumava pescar.

O local foi imediatamente isolado e os amigos acionaram as autoridades. Uma equipe do Corpo de Bombeiros que está em missão no distrito de Vitória da União foi a primeira a chegar e prestou apoio na preservação do local até a chegada da guarnição da Polícia Militar.

A perícia técnica da Polícia Técnico-Científica (Politec) também foi acionada. Durante os trabalhos periciais, foi constatado que a vítima estava de bruços, em estado avançado de decomposição, e apresentava um profundo corte na parte de trás do pescoço, que quase lhe decepou a cabeça. Próximo ao corpo, foram encontrados uma vara de pesca de bambu e um saco plástico com pertences, possivelmente da vítima. Nenhum outro indício relevante foi encontrado na área.

Luiz trabalhava como operador de máquina de esteira e, segundo uma testemunha que o conhecia há anos, costumava consumir bebidas alcoólicas, mas não era envolvido em confusões.

A família, desde o desaparecimento, mobilizou buscas com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Uma equipe de mergulhadores de Vilhena também foi acionada e chegou ao local pouco tempo depois do corpo ter sido encontrado pelos amigos e populares que auxiliavam nas buscas. Os bombeiros davam apoio a uma varredura na região quando foram informados da descoberta do cadáver.

Após os trabalhos da perícia, o corpo foi liberado para a funerária CenterPax, que realizou a remoção e o traslado até Vilhena, onde passará por necropsia neste domingo, 15. Em seguida, será levado para Cerejeiras, onde acontecerão o velório e o sepultamento, em horário ainda a ser definido pela família.

A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias da morte.