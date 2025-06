Deputado Coronel Chrisóstomo visita 37ª Expocol e anuncia novos recursos para Colorado

Na noite de sexta-feira (13), durante a 37ª edição da Expocol, realizada em Colorado do Oeste, o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL) visitou a feira agropecuária acompanhado do prefeito Edinho da Rádio, e do vereador Hélio da Borracharia.

Em entrevista exclusiva ao site Extra de Rondônia, o parlamentar reafirmou seu compromisso com o município e anunciou novos recursos.

Chrisóstomo destacou a organização da feira e elogiou os expositores e a gestão municipal. “Já visitei outras feiras, mas essa me impressionou pela organização e estrutura dos estandes. A Expocol é um exemplo que pode servir de modelo para outros municípios”, afirmou.

Durante a visita, o deputado revelou que já destinou recursos para a saúde do município e confirmou a liberação de mais verbas. “Hoje o prefeito recebeu R$ 100 mil para a área de segurança e mais R$ 500 mil destinados à saúde. Também já deixei reservado maquinário para atender Colorado. Cabe ao prefeito definir o que será mais útil para o município”, explicou.

Além dos valores já destinados, Chrisóstomo informou que, a partir deste mês, abrirá espaço para novos pedidos de emendas, com prioridade para a saúde. Ele afirmou que continuará atendendo as demandas do Cone Sul, com foco nas necessidades específicas de Colorado do Oeste.

O prefeito Edinho da Rádio agradeceu a parceria e reforçou a importância da atuação do deputado. “É muito bom receber o deputado Chrisóstomo aqui. Ele tem nos ajudado desde o início do mandato e é sensível às necessidades do nosso povo. Essa visita reforça nosso compromisso conjunto com o desenvolvimento do município”, declarou.

A 37ª Expocol segue movimentando o setor agropecuário de Rondônia, reunindo autoridades, produtores e empreendedores da região. O evento também está sendo marcado por anúncios de investimentos e fortalecimento de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada.