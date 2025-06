Equipe de Eyder Brasil visita escola e ajusta detalhes para o ‘Cidadania no Bairro’ no Orgulho do Madeira

A uma semana da segunda edição do projeto “Cidadania no Bairro”, a equipe do deputado estadual Eyder Brasil realizou uma visita técnica à Escola Estadual Maria Francisca de Jesus Gonçalves, no Residencial Orgulho do Madeira.

O objetivo foi alinhar os últimos detalhes para o grande mutirão de serviços gratuitos que acontecerá no local no próximo dia 21 de junho a partir das 9h.

A visita foi crucial para definir a logística de recepção do público e a distribuição dos diversos parceiros que participarão da ação. A expectativa para o evento é alta, com uma estrutura completa para oferecer atendimentos de saúde, orientação jurídica, serviços de bem-estar e lazer para os cerca de 15 mil moradores do residencial.

O evento contará com um time de peso. Estão confirmados como parceiros: 5º Batalhão de Polícia Militar (5BPM), Associação Brasileira de Odontologia, Banda de Música da PM, BOPE, CAERD, CLION, Corpo de Bombeiros, Defensoria Pública, DETRAN, Faculdade Unisapiens, FUNCULTURAL, Impactar, Instituto MIX Cursos Profissionalizantes, Nortech, OAB, PRF, Refrigerantes Dydyo, SEMA, SEMES, SEMTRAN, SEMUSA, SENAC, SESC e SINE.

“Estamos mobilizando uma grande equipe e excelentes parceiros para levar o melhor atendimento possível para a comunidade do Orgulho do Madeira. Cada detalhe está sendo pensado com muito carinho para que seja um dia de cidadania, respeito e dignidade para todas as famílias”, destacou Eyder Brasil.