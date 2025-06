Homem é ferido com faca por ex-mulher que teria invadido sua casa por não aceitar fim do relacionamento em Vilhena

Na noite de sexta-feira, 13, por volta das 20h, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local, os policiais encontraram um homem identificado como M., com ferimentos causados por objeto perfurocortante na mão e no pé.

A vítima relatou que estava tomando banho em sua residência quando sua ex-companheira, identificada como O., invadiu o imóvel. Após uma discussão, a mulher teria se apossado de uma faca e desferido diversos golpes contra ele, na tentativa de matá-lo. M., afirmou que a ex não aceita o fim do relacionamento.

Mesmo ferido, o homem conseguiu fugir da casa gritando por socorro. Segundo ele, após a fuga, a agressora permaneceu no interior da residência e passou a quebrar móveis e objetos pessoais. Ainda conforme o relato, a mulher teria se autolesionado com um garfo, riscando partes do próprio corpo para tentar simular que havia sido agredida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros atendimentos à vítima e a conduziu ao hospital.

Vizinhos relataram à polícia que ouviram gritos e barulhos de briga vindos do imóvel e viram o homem saindo correndo, enquanto os ruídos de destruição continuavam. Pouco depois, uma mulher foi vista deixando o local em uma motocicleta.

Com base nas informações repassadas pela vítima, a guarnição se deslocou ao endereço da suspeita. No local, após breve averiguação, ela chegou acompanhada do filho, apresentando cortes superficiais no tórax e braços, além de sinais de embriaguez.

Questionada sobre as lesões e os fatos ocorridos, a mulher preferiu permanecer em silêncio, não colaborando com as investigações iniciais.

A vítima permaneceu internada no hospital sob cuidados médicos, sem condições de acompanhar o registro da ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.