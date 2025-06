Homem é preso após furtar fios e medidor de energia em imóvel no Cidade Verde II em Vilhena

No começo da noite de sexta-feira, 13, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto de fios e equipamento de medição elétrica em um imóvel aparentemente desabitado, localizado na Rua 102-25, no bairro Cidade Verde II, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, ao chegarem ao local, os policiais mantiveram contato com uma pessoa que afirmou ter presenciado um homem arrancando os fios do padrão de energia do imóvel.

O suspeito foi descrito como um homem de cabeça raspada, vestindo uma camisa preta e short cinza. Com base nas informações, os policiais realizaram diligências nas proximidades e localizaram o suspeito na Rua 1703, no bairro Jardim Primavera.

Identificado como O.R., o homem foi abordado e, durante revista pessoal, foi encontrada com ele a quantia de R$ 40,00 em dinheiro. Ao ser questionado sobre o furto, ele confessou ter retirado os fios da residência e relatou que os queimou para extrair o cobre, o qual foi vendido, mas se recusou a informar a quem.

No local do crime, os militares encontraram diversos vestígios de fios queimados espalhados tanto pelo terreno quanto no interior do imóvel, o que indica possível prática reiterada de furtos semelhantes. Além disso, o relógio medidor de energia havia sido danificado e removido da base original, causando danos à estrutura da caixa de medição e à rede elétrica, com comprometimento do fornecimento de energia e risco à segurança pública.

Durante as diligências, o suspeito levou a equipe policial até sua residência, onde apresentou um medidor de energia elétrica, afirmando que o havia furtado dias antes, embora não soubesse precisar de qual local. O equipamento, pertencente à empresa Energisa, foi apreendido para perícia técnica e providências legais quanto à possível devolução.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações.