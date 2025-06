Homem é preso com revólver municiado e numeração raspada durante patrulhamento da PM em Vilhena

Na madrugada deste sábado, 14, por volta da 01h, a guarnição da Patrulha Reforço realizava patrulhamento ostensivo pelo bairro Assossete, em Vilhena, quando avistou um veículo Hyundai HB20, de cor prata, transitando pela Rua 8506 em atitude suspeita.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, ao perceber a aproximação da viatura, o condutor do veículo realizou uma manobra brusca, entrando repentinamente na Rua 8509. A atitude gerou suspeita nos policiais, que acreditaram que o motorista poderia estar tentando fugir por ter avistado a viatura.

Diante da suspeita, a equipe policial emitiu ordem de parada utilizando sinais sonoros e luminosos. O veículo foi abordado, e durante a revista no interior do carro, os policiais localizaram uma mochila contendo um revólver calibre .38, municiado com seis munições intactas e prontas para uso. A arma estava com a numeração de série raspada, o que indica possível origem ilícita.

Um dos ocupantes, identificado como J., assumiu a posse do armamento e declarou que havia comprado a arma no dia anterior por R$ 2,5 mil. Os demais ocupantes do veículo foram identificados e, após consulta aos sistemas de segurança, não foi constatada nenhuma irregularidade ou material ilícito com eles, razão pela qual foram liberados no local.

Diante dos fatos, J., recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi apresentado juntamente com a arma apreendida e as munições, para as providências legais cabíveis.