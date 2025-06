Motorista com sinais de embriaguez foge da PM, colide com postes e é preso com mais de 1 kg de droga em Vilhena

Na noite de sexta-feira, 13, durante patrulhamento ostensivo pela Avenida Major Amarante, no centro de Vilhena, uma guarnição da Polícia Militar presenciou uma cena de perigo ao se deparar com um veículo VW Gol, de cor prata, arrancando bruscamente no semáforo do cruzamento com a Rua Marques Henrique, em alta velocidade e realizando manobras arriscadas.

Diante da situação que colocava em risco a segurança dos demais usuários da via, os militares acionaram os sinais luminosos e sonoros da viatura e emitiram ordem de parada ao motorista, que, no entanto, ignorou a solicitação e iniciou uma fuga em alta velocidade. O condutor seguiu pela Avenida Major Amarante, acessou a Rua Presidente Médici e, na sequência, a Avenida Marechal Rondon.

Durante a perseguição, o motorista executou diversas infrações de trânsito, como ultrapassagens proibidas e desrespeito à sinalização, colocando em risco a integridade física de pedestres e outros condutores. No cruzamento da Marechal Rondon com a Rua Dom Pedro I, ele perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra dois postes de iluminação pública.

Ao verificar o interior do veículo, os policiais encontraram apenas o condutor, identificado como K.S., que apresentava sinais visíveis de embriaguez, como desorientação, fala arrastada e odor etílico. Ferido no rosto e com escoriações no ombro esquerdo, o homem relatava dores e recusou-se a realizar o teste do etilômetro.

Durante revista pessoal, os militares localizaram R$ 74,00 em dinheiro, documentos pessoais, cartões bancários e dois celulares de cor azul. Já na busca veicular, foi encontrado um tablete envolto em fita adesiva, contendo uma substância amarelada com características semelhantes à pasta base de cocaína. A droga, após pesagem, totalizou 1,070 kg.

K.S., afirmou aos policiais que é habilitado e que fugiu ao perceber a presença da viatura por estar em posse do entorpecente, o qual havia recebido minutos antes nas proximidades.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado inicialmente ao Hospital Regional devido às lesões. Após atendimento médico e liberação, foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil para registro da ocorrência.

O veículo foi removido ao pátio da Delegacia com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), sendo também lavrados autos de infração pelas irregularidades constatadas. A Energisa foi acionada e informou que adotará as medidas necessárias para o reparo dos postes danificados no acidente.