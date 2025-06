Mulher é flagrada furtando utensílios domésticos de caminhão estacionado em Vilhena

Na madrugada deste sábado, 14, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto na Avenida Celso Mazutti, nas proximidades do estabelecimento Buriti Caminhões, em Vilhena.

Segundo informações repassadas à Central de Operações, uma mulher estaria mexendo em caminhões estacionados no local, gerando suspeitas de possível atividade criminosa.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais se depararam com uma mulher identificada pelas iniciais J.C., a qual portava uma bolsa contendo diversos utensílios domésticos.

Durante a averiguação, a equipe constatou que a área da cozinha de um caminhão da marca Volvo, modelo FH 460, de cor vermelha, apresentava sinais evidentes de violação, com a porta aberta e indícios de arrombamento.

Questionada sobre a origem dos objetos encontrados com ela, a suspeita confessou ter furtado os itens de dentro do referido veículo.

No entanto, os policiais não conseguiram localizar o condutor ou proprietário do caminhão no momento da abordagem, impossibilitando a confirmação imediata dos bens subtraídos.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos legais tomados.