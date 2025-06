Polícia investiga furto de calcário e veneno em fazenda de Vilhena

Na sexta-feira, 13, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma propriedade rural situada no Km 17 da BR-364, em Vilhena.

O proprietário da fazenda relatou que havia descarregado cerca de 15 toneladas de calcário no local, insumo avaliado em aproximadamente R$ 10 mil, e, nos últimos dias, notou a diminuição progressiva do montante, levantando a suspeita de furto.

Segundo a vítima, na quinta-feira, 12, um de seus funcionários presenciou cerca de cinco homens retirando o material do depósito sem autorização. Ao se aproximar, conseguiu reconhecer um dos suspeitos.

Já na sexta-feira, 13, além de mais uma parte do calcário ter sido levada, um quilo de veneno formicida, avaliado em R$ 450 — também foi subtraído. De acordo com o proprietário, um vizinho, acompanhado de funcionários, teria comparecido ao local com um trator e retirado mais insumo.

Diante da situação, a guarnição da PM deslocou-se até a propriedade, onde confirmou a ausência de parte do material. Durante diligências nas imediações, os policiais conseguiram localizar alguns dos suspeitos. Um deles, identificado como A., afirmou que o produto se tratava de “ração velha” e que, por acreditar estar abandonado, autorizou seu funcionário a recolher o material.

No local de trabalho de um dos suspeitos, foram encontrados três sacos do referido produto. Questionados sobre a quantidade total retirada da propriedade, os envolvidos alegaram ter levado apenas 10 sacos de calcário.

Todos os envolvidos localizados foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde ficaram à disposição da autoridade policial. Um dos suspeitos ainda não foi encontrado. As investigações seguem para apurar a real extensão do prejuízo e possível participação de outros indivíduos.