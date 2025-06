Beleza e tradição: jovens representam a força feminina na 37ª Expocol em Colorado

A 37ª edição da Expocol, Exposição Agropecuária e Comercial de Colorado do Oeste, vai além de evidenciar o vigor econômico do setor agropecuário: o evento também celebra a cultura e o charme da mulher coloradense.

Neste ano, quatro jovens foram escolhidas para representar a festa em diferentes papeis simbólicos, destacando a diversidade de atributos que formam a identidade local: Rainha, Princesa, Madrinha e Garota Peão da Expocol 2025.

Vanessa Lopes foi coroada Rainha da festa e se torna, oficialmente, o principal rosto da Expocol. Com carisma e presença marcante, ela representa a força da mulher do campo, sendo presença garantida nos momentos mais solenes e nas festividades, levando consigo o protagonismo feminino no agronegócio.

A faixa de Princesa ficou com Kelly Ventura, que personifica a elegância e delicadeza típicas da mulher de Colorado do Oeste. Seu sorriso cativante e postura serena são símbolo da leveza e charme que se somam à força do dia a dia rural, equilibrando beleza e determinação.

Letícia Guedes assumiu o papel de Madrinha da Expocol. Sua escolha destaca a gentileza e o acolhimento — marcas registradas da cultura regional. Letícia representa o espírito de união que move tanto as famílias do campo quanto os bastidores da maior festa da cidade, promovendo conexões e fortalecendo os laços comunitários.

Já Juliana Rosa foi eleita Garota Peão da edição 2025. Com atitude, coragem e estilo marcantes, ela representa o entusiasmo da mulher envolvida no mundo do rodeio. Juliana encarna a bravura e autenticidade de quem vive a tradição sertaneja com intensidade e paixão.

A presença dessas quatro representantes é um dos grandes destaques da Expocol 2025. Mais do que símbolos de beleza, elas são a expressão viva dos valores e da história de Colorado do Oeste.

A escolha das jovens reforça a valorização da cultura local e da representatividade feminina, celebrando a identidade de um povo que tem orgulho de suas raízes.