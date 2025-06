Foragido com tornozeleira desligada é preso após desacatar PMs e causar transtornos ao pai na zona rural de Vilhena

Na manhã deste domingo, 15, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação do sossego na Linha 5, Capa 144, localizada na zona rural de Vilhena.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local, os policiais foram recebidos por C.A., proprietário do imóvel e pai do suspeito, identificado pelas iniciais I.R.

O solicitante autorizou a entrada dos militares na residência e relatou que, devido à idade avançada, tem enfrentado sérios problemas com o comportamento do filho, que frequentemente consome bebidas alcoólicas, utiliza palavras de baixo calão e o desrespeita na presença de terceiros.

Ao perceber a chegada da guarnição, o suspeito tentou fugir, mas foi contido no quintal da propriedade. Os policiais precisaram usar algemas e técnicas de imobilização para contê-lo. Durante a abordagem, o indivíduo, que faz uso de tornozeleira eletrônica, afirmou que o equipamento estava desligado há cerca de 50 dias. Disse ainda que é um preso respeitado, conhecedor das “duas alas do presídio”, e que não pretendia recarregar o dispositivo.

Questionado pelos policiais, o suspeito confirmou ter ciência de que existe um mandado de prisão expedido contra ele pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena. Ele possui diversas passagens pela polícia e já foi condenado em outras ações criminais.

Durante a ocorrência, I.R., desacatou os militares com ofensas como: “vocês não são homens, otários”; “vai tomar no seu (…), policialzinhos de merda”; e “tô na segunda regressão, tá? Deixa vocês verem só uma coisa”.

Diante dos fatos, o apenado recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

No momento da prisão, ele apresentava um ferimento suturado na região da cabeça, o qual, segundo relato, ocorreu há cerca de oito dias durante uma briga com o próprio irmão.