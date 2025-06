Bandido foge após alarme ser acionado durante tentativa de furto em oficina de motos em Vilhena

Na madrugada desta segunda-feira, 16, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto em uma oficina de motocicletas localizada em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a guarnição fez contato com o proprietário do estabelecimento, que relatou que, durante a madrugada, percebeu que o cadeado da porta havia sido quebrado por um criminoso.

Contudo, o local é equipado com sistema de alarme e câmeras de segurança, que foram acionados no momento em que o autor da tentativa tentou forçar a entrada após danificar o cadeado. Assustado com o disparo do alarme, o suspeito acabou fugindo do local sem conseguir levar nada.

As imagens das câmeras de vigilância deverão ser utilizadas para auxiliar a polícia na identificação do suspeito. O caso segue sob investigação.