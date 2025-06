Com apoio de Thiago Flores, regularização da Gleba Massaco começa a sair do papel

O deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO) esteve no último fim de semana no Distrito de Izidolândia, em Alta Floresta do Oeste, para conduzir uma audiência pública que reuniu mais de 300 produtores rurais da região de Alta Floresta e Alto Alegre dos Parecis.

O objetivo do encontro foi debater os avanços na primeira etapa de regularização fundiária da Gleba Massaco — uma antiga demanda dos moradores que, há anos, vivem sem segurança jurídica sobre suas terras.

Além do deputado, participaram do encontro o superintendente do INCRA em Rondônia, Flávio Marques; o representante da SEPAT, Adriano; o prefeito de Alta Floresta, Gio Damo; a vereadora Marilza, do mesmo município; e o representante da Secretaria da Governadoria do Estado, Adeilso.

A audiência marcou o compromisso público para dar início ao processo de titulação da Gleba Massaco. Após décadas de promessas não cumpridas por outros políticos, foi a articulação de Thiago Flores junto aos órgãos federais, estaduais e municipais que finalmente deu andamento ao processo.

“Eu não fiz promessa, estou entregando resultado. Coloquei o tema na pauta nacional, tratei com os órgãos em Brasília e hoje conseguimos avançar. Isso é respeito com quem mora, planta e vive da terra. É segurança jurídica para centenas de famílias que há anos estão aqui sendo enganadas por diversas pessoas que se aproveitaram da situação crítica que envolvia esse assentamento”, afirmou o deputado.

A primeira etapa da regularização vai beneficiar diretamente os moradores da Gleba Massaco, abrindo caminho para a titulação definitiva das propriedades, permitindo acesso ao crédito rural, programas de fomento e dignidade no campo.