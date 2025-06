Família realiza vaquinha para custear cirurgia ocular de criança em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 10, em visita a redação do Extra de Rondônia, Thainara Santos Fiorentin, de 26 anos, moradora de Vilhena e mãe do pequeno Dheyson Murilo Fiorentin, de apenas 7 anos, onde contou que a criança foi diagnosticado recentemente com ceratocone, uma doença degenerativa da córnea que, se não tratada, pode levar à perda total da visão.

A descoberta do problema de visão do garoto aconteceu graças a uma ação de triagem oftalmológica promovida nas escolas pelo deputado federal Dr. Fernando Máximo.

“Recentemente Dheyson foi diagnosticado com ceratocone, uma doença progressiva nos olhos. Só descobrimos por causa de um projeto do deputado Federal Fernando Máximo, que realizou um projeto de exames oculares gratuitos nas escolas. Foi aí que os médicos perceberam algo errado e nos encaminharam para Porto Velho. Lá, recebemos a confirmação do diagnóstico. Infelizmente, o olho direito do meu filho já perdeu totalmente a visão”, contou, emocionada.

Thainara explicou que, por conta da idade, Dheyson ainda não pode fazer o transplante de córnea, que seria o tratamento definitivo. Para interromper o avanço da doença e preservar a visão do olho esquerdo, ele precisa com urgência realizar a cirurgia de implante de anel intra-estromal, procedimento que não é disponibilizado pelo SUS em Rondônia.

“Fui atrás da Defensoria Pública, que informou que talvez a cirurgia fosse possível pelo SUS em São Paulo. Mas lá, não teríamos como pagar passagem, estadia ou alimentação. Seria impossível pra mim. Em Porto Velho, o médico é especializado, a prefeitura ajuda com as passagens, e tem casa de apoio. Então decidimos fazer uma vaquinha”, explicou.

O custo da cirurgia é de R$ 8.200 por olho, e com o avanço rápido da doença, o procedimento se tornou extremamente urgente para evitar que Dheyson perca também o olho esquerdo.

Thainara finalizou a entrevista com um agradecimento e um apelo à solidariedade da população, “Quero agradecer de coração ao deputado Fernando Máximo e a todos os envolvidos no projeto. Se não fosse por essa ação, talvez hoje meu filho já teria perdido a visão dos dois olhos. Agora, estamos na luta para garantir que ele possa enxergar com o olho que ainda resta. Qualquer ajuda faz a diferença”.

Para que deseja informações ou contribuir com qualquer valor para a cirurgia do Dheyson pode realizar um PIX para o número e WhatsApp: (69) 9 9231-5024.