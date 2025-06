Homem é esfaqueado pela companheira após discussão em Vilhena

No domingo, 15, a Polícia Militar foi acionada até o Hospital Regional de Vilhena, após a entrada de um homem ferido por arma branca na unidade de saúde.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, no local os policiais fizeram contato com a vítima, identificada pelas iniciais V.M. Ele relatou que, após um desentendimento com sua companheira, identificada como A., foi atingido por uma facada no lado esquerdo do corpo, entre as costelas, perfurando o pulmão.

Ainda de acordo com a vítima, a agressão ocorreu durante uma briga entre o casal. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento médico.

Apesar da gravidade do ferimento, V.M., informou aos policiais que não desejava representar criminalmente contra a companheira. Ele também se recusou a fornecer mais detalhes sobre o caso e não quis informar o endereço onde a companheira poderia estar.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e o caso deve ser acompanhado pelas autoridades competentes.