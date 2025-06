Passageira contesta taxa de bagagem e gera tumulto na rodoviária de Vilhena

No domingo, 15, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tumulto no terminal rodoviário de Vilhena, envolvendo uma passageira e um funcionário de uma empresa de transporte coletivo.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local, os policiais entraram em contato com uma mulher identificada pelas iniciais S., que relatou que embarcaria em um ônibus com destino à cidade de Alta Floresta. Contudo, no momento do embarque, foi surpreendida pela cobrança de uma taxa adicional devido ao suposto excesso de bagagem.

Ainda segundo a passageira, o valor solicitado pela empresa foi considerado abusivo, o que a levou a contestar a cobrança de forma veemente. A discussão chamou a atenção de outros passageiros e trabalhadores do terminal, provocando um princípio de tumulto.

A guarnição então ouviu o funcionário da empresa responsável pela cobrança, que, ao ser informado sobre a insatisfação da cliente, se mostrou compreensivo e disposto a revisar o valor.

Com a mediação dos policiais militares, as partes chegaram a um acordo quanto à taxa a ser paga, permitindo que a passageira realizasse o embarque sem novos problemas.