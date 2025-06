Cavalgada Comitiva das Amigas celebra a força da mulher do campo em Chupinguaia; veja fotos

No último domingo, 15, foi marcada por tradição, união e protagonismo feminino em Chupinguaia, com a realização da 1ª cavalgada “Comitiva das Amigas”. O evento celebrou a cultura sertaneja e a força da mulher no campo, reunindo cavaleiras da região em um desfile rural repleto de autenticidade e emoção.

O evento foi organizado por Mayara Ottoni e contou com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio do prefeito Wesley Araújo, além de comerciantes locais e pecuaristas que abraçaram a causa. A concentração teve início às 8h, no Condomínio Agrícola Rondônia (secador), com saída da cavalgada às 9h rumo ao Barracão de Eventos da APAE.

O encerramento foi marcado pela tradicional queima do alho, almoço típico da culinária tropeira, que começou ao meio-dia com a presença do Reboque Malvadão, animando o público. O trajeto percorreu parte da zona rural do município, atraindo a atenção de moradores e visitantes ao longo do caminho.

Em agradecimento, a organizadora Mayara Ottoni destacou o apoio da comunidade e da APAE de Chupinguaia. “Foi uma experiência inesquecível. Ver tantas mulheres juntas celebrando nossas raízes e ajudando uma causa nobre é motivo de muito orgulho. Agradeço a todos que acreditaram nesse projeto desde o início.”

