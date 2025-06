É HOJE: Deputada Rosangela Donadon convida população para Rodeio em Chupinguaia

Evento acontece de 19 a 22 de junho, com entrada gratuita, como parte do 1º Circuito de Rodeios do Cone Sul, fomentado via recursos da parlamentar e realizado pela AACELFA.

Tem início nesta quinta-feira, 19 de junho, a etapa de Chupinguaia do 1º Circuito de Rodeios do Cone Sul de Rondônia, idealizado e fomentado via recursos da deputada estadual Rosangela Donadon e realizado pela AACELFA.

A programação segue até o próximo domingo, 22 de junho, com noites repletas de montarias, shows, cultura sertaneja e atrações para toda a família. A entrada é gratuita para toda a população do município e região.

A deputada Rosangela Donadon destacou a importância do circuito como instrumento de valorização cultural e fortalecimento da identidade regional. “O rodeio representa a tradição do nosso povo. É uma forma de lazer, mas também uma ação que movimenta a economia local e reforça a cultura sertaneja”, afirmou.

O circuito já passou por Cabixi, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Pimenteiras do Oeste e Corumbiara, sempre com grande participação do público e elogios à estrutura e organização.

A etapa de Chupinguaia dá continuidade a esse trabalho de resgate cultural e fortalecimento das raízes do Cone Sul de Rondônia.