Família busca por cadela desaparecida no bairro Alphaville em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 19, uma cadela de raça indefinida, de cor branca e com 10 anos de idade, desapareceu de uma residência localizada no bairro Alphaville, em Vilhena.

De acordo com informações repassadas ao Extra de Rondônia, o animal é dócil, e atende pelo nome de Kira, pertence à esposa do sargento da Polícia Militar Odair. Segundo o militar, sua esposa enfrentou problemas de saúde e criou um forte vínculo com a cadela, estando profundamente abalada com o desaparecimento.

O sargento informou que já realizou buscas pelo bairro, mas até o momento não conseguiu localizar o animal. A família acredita que Kira possa estar perambulando pelas ruas e pede encarecidamente que, caso alguém a veja, entre em contato pelo WhatsApp (69) 99266-9168.

Como forma de agradecimento, uma recompensa será oferecida a quem ajudar a encontrá-la.